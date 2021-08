Futebol: Sporting CP e Benfica arrecadaram 3° triunfo na Liga Portuguesa

Festejos dos jogadores do Sporting CP após o triunfo por 2-0 frente ao Belenenses SAD.

O Sporting Clube de Portugal, detentor do título de Campeão, derrotou o Belenenses SAD por 2-0, enquanto o Benfica derrotou o Gil Vicente por 0-2 na terceira jornada do Campeonato português da primeira divisão de futebol.

O Sporting CP continua na senda das vitórias com um terceiro triunfo em três jogos. Os leoninos venceram por 2-0 o Belenenses SAD no Estádio José Alvalade.

Os golos foram apontados pelo defesa Gonçalo Inácio, aos 7 minutos, e pelo médio João Palhinha, aos 48 minutos.

De notar que o avançado cabo-verdiano, Jovane Cabral, entrou no decorrer da segunda parte, bem como o defesa luso-angolano Nuno Mendes do lado do Sporting CP.

Com este triunfo os sportinguistas continuam na liderança na Liga Portuguesa com 9 pontos, os mesmos que o SL Benfica.

Alejandro Grimaldo (esquerda) e Pizzi (direita) festejam o triunfo dos encarnados por 0-2 na deslocação ao terreno do Gil Vicente. © LUSA - MANUEL FERNANDO ARAUJO

Benfica também arrecadou 3° triunfo

O Benfica venceu por 0-2 na deslocação ao terreno do Gil Vicente, no Estádio Cidade de Barcelos.

Os tentos foram apontados pelo defesa brasileiro Lucas Veríssimo, aos 84 minutos, e pelo defesa espanhol Álex Grimaldo, aos 88 minutos.

De notar que o internacional marroquino Adel Taarabt e o franco-marfinense Soualiho Meité foram titulares do lado do SL Benfica, enquanto o médio luso-angolano João Mário entrou no decorrer da segunda parte.

Os encarnados derrotaram o Gil Vicente, equipa que tinha até agora dois triunfos em dois jogos.

As águias juntaram-se aos leoninos na liderança na Liga Portuguesa e contam com três pontos de vantagem sobre o Gil Vicente, o Sporting de Braga e o FC Porto, sendo que este último disputa apenas neste domingo 22 de Agosto o jogo da terceira jornada frente ao Marítimo.

Recorde-se que o Campeão de Portugal 2020/2021 foi o Sporting Clube de Portugal.

