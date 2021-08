Afeganistão

Talibã anunciam ofensiva contra bastião da resistência

Treino militar na zona do Panshir. AFP - AHMAD SAHEL ARMAN

Texto por: RFI 2 min

Os talibã anunciaram, este domingo, que vão lançar uma ofensiva contra a província de Panshir, no nordeste do Afeganistão, a única zona que ainda resiste. Nesta região, a resistência está a ser organizada sob as ordens do filho do comandante Massoud.