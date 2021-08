Israel / Estados Unidos

Primeiro encontro entre o novo PM de Israel e o Presidente americano

Novo Primeiro-ministro israelita Naftali Bennett, no passado dia 22 de Agosto em Jerusalém. GIL COHEN-MAGEN POOL/AFP

Texto por: Liliana Henriques 2 min

O Presidente americano Joe Biden recebe hoje em Washington o novo chefe do governo israelita, Naftali Bennett nesta que é a primeira deslocação internacional do primeiro-ministro do Estado Hebreu que chegou ao poder ainda recentemente, no passado mês de Junho, depois dos 12 anos de governação de Benjamin Netanyahu.