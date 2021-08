Joe Biden garante que Estados Unidos vão completar evacuação do Afeganistão

Joe Biden garantiu que Estados Unidos vão sair do Afeganistão até 31 de Agosto.

O Presidente norte-americano, Joe Biden, assegurou na noite de quinta-feira que a evacuação de norte-americanos e afegãos vai continuar e que as tropas norte-americanas vão sair do país até 31 de Agosto.

"Precisamos terminar a nossa missão e vamos fazê-lo", disse o Presidente norte-americano em mais uma conferência de imprensa na noite de quinta-feira.

As garantias de Joe Biden aconteceram na sequência de um ataque no aeroporto de Cabul que fez pelo menos 90 mortos, entre eles 13 soldados norte-americanos. O ataque envolveu duas explosões e foi reivindicado pelo grupo IS-K, uma facção do Estado Islâmico.

Desde Fevereiro de 2020 que não havia mortes norte-americanas no Afeganistão e o o Presidente afirmou que não há perdão para os terroristas.

"Vamos encontrar-vos e fazer-vos pagar", assegurou Joe Biden.

Apesar de o governante garantir que as suas tropas vão deixar o país até 31 de Agosto, apesar do caos instalado, a tarefa mostra-se agora mais difícil já que em quatro dias, os Estados Unidos têm de conseguir fazer sair do país quase 7 mil soldados, sob uma ameaça crescente de mais ataques terroristas.

Países como Canadá, Bélgica ou Holanda já abandonaram o esforço das evacuações, com o Reino Unido a manter-se ao lado dos norte-americanos.

Há ainda 5 mil civis nas imediações do aeroporto a quererem abandonar o Afeganistão e nem os talibã conseguem garantir a segurança das infra estrutura, já que o IS-K é um grupo conhecido por ser mais radical, concentrado nas zonas urbanas e que opera também contra os talibã.

