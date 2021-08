Afeganistão: Turquia negoceia com os talibã permanência no aeroporto de Cabul

Militantes do Talibã fazem patrulha pelas ruas da capital Cabul, no Afeganistão.

Várias salvas para o ar de metralhadora marcaram ontem à noite o júbilo dos talibã com a partida do último avião americano do aeroporto internacional de Cabul.

O prazo para a retirada acaba hoje, mas dezenas de milhares de afegãos procuram ainda escapar ao novo regime.

Os talibã devem anunciar em breve o formato do novo governo e paira uma incógnita sobre o que acontecerá no aeroporto – sabe-se, porém, que as autoridades turcas estão em contacto com os talibã e com o Catar para tentar um acordo.

Em cima da mesa está a possibilidade da Turquia assegurar as operações do aeroporto, contra o reconhecimento por parte de Ancara do novo regime talibã.

Estes não admitem tropas estrangeiras, pelo que o envio de tropas turcas está fora da equação, mas discute-se a possibilidade de empresas de segurança privadas turcas entrarem em acção.

O presidente turco Recep Tayyip Erdogan tem reiterado que está pronto a apoiar a reconstrução do país – para além de potenciais contratos lucrativos, Erdogan procura também ganhar alguma legitimidade internacional, ao servir de eventual moderador entre o Ocidente e o regime talibã.

O Afeganistão é um país importante para Ancara, em plena Ásia Central, no coração de uma região de influência turcomana, e de onde os turcos são originários. Mas há riscos – muitos temem que o regime talibã seja tolerante com diversas organizações extremistas islâmicas, e, portanto, o recrudescimento do terrorismo jihadista.

