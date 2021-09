Mundial 2022: Cristiano Ronaldo bateu recorde, Cabo Verde e Guiné-Bissau empataram

Com 111 golos marcados, Cristiano Ronaldo ultrapassou o recorde que era detido pelo avançado iraniano Ali Daei com 109 tentos.

A fase de qualificação para o Mundial de 2022 prossegue nas diferentes confederações. Na Europa, Portugal venceu por 2-1 a Irlanda com dois tentos de Cristiano Ronaldo que bateu o recorde de golos apontados com uma selecção. No continente africano, Cabo Verde empatou frente à República Centro-Africana, a Guiné-Bissau também empatou frente à Guiné Conacri, e Angola perdeu na deslocação ao Egipto.

Estamos a pouco mais de um ano do Campeonato do Mundo de futebol que vai decorrer em 2022 no Qatar. No entanto, até agora apenas o país organizado está apurado para a prova.

Cristiano Ronaldo com 111 golos

Portugal sofreu para derrotar a Irlanda por 2-1 no Estádio do Algarve. Os irlandeses até estiveram na frente no marcador com um tento do defesa John Egan aos 45 minutos de jogo. No entanto, a Selecção Portuguesa reagiu na segunda parte, dominando os adversários até alcançar a reviravolta nos minutos finais.

Aos 89 minutos e aos 90+6 minutos, Cristiano Ronaldo marcou dois tentos, deu o triunfo a Portugal e acabou por bater o recorde de golos apontados por uma selecção nacional.

Com 111 golos marcados, Cristiano Ronaldo ultrapassou o recorde que era detido pelo avançado iraniano Ali Daei com 109 tentos.

Aos 36 anos, o avançado português bateu mais um recorde e é agora o jogador com mais golos de sempre ao serviço de uma selecção com 111 tentos apontados.

Recorde-se que a estreia de Cristiano Ronaldo com a selecção principal de Portugal ocorreu a 20 de Agosto de 2003.

No que diz respeito ao apuramento para o Mundial, Portugal lidera o Grupo A com 10 pontos após 4 jogos realizados. No próximo jogo, a Selecção portuguesa desloca-se ao Azerbaijão a 7 de Setembro.

França empatou frente à Bósnia e Herzegovina

A Selecção francesa empatou a uma bola frente à Bósnia e Herzegovina em Estrasburgo, em território gaulês.

Os golos foram apontados pelo avançado luso-francês Antoine Griezmann para a França, e pelo avançado Edin Džeko para os bósnios.

No que diz respeito ao apuramento para o Mundial, a França lidera o Grupo D com 8 pontos após 4 jogos realizados. No próximo jogo, a Selecção francesa desloca-se à Ucrânia a 4 de Setembro.

Troféu do Mundial. © REUTERS/Sergei Karpukhin

Cabo Verde e Guiné-Bissau empataram

A Selecção cabo-verdiana empatou a uma bola na deslocação à República Centro-Africana. O único tento de Cabo Verde foi apontado pelo avançado Júlio Tavares.

Na tabela classificativa as duas equipas lideram com um ponto antes do encontro entre a Nigéria e a Libéria.

De notar que na segunda jornada, os Tubarões Azuis recebem a Nigéria a 7 de Setembro.

A Selecção da Guiné-Bissau empatou a uma bola frente à Guiné Conacri em Nouakchott na Mauritânia.

O único tento da Guiné-Bissau foi apontado pelo avançado Joseph Mendes.

Na tabela classificativa as duas equipas lideram com um ponto antes do encontro entre Marrocos e o Sudão.

De notar que na segunda jornada, os Djurtus deslocam-se ao Sudão a 7 de Setembro.

Angola perdeu frente ao Egipto

A Selecção angolana foi derrotada na deslocação ao Egipto por 1-0 no Cairo. O único tento foi apontado pelo médio Mohamed Magdy Morsy ‘Afsha’.

Na tabela classificativa o Egipto lidera com três pontos, os mesmos que a Líbia que venceu por 2-1 o Gabão.

De notar que na segunda jornada, os Palancas Negras recebem a Líbia a 7 de Setembro.

