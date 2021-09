Catar confiante no processo de reabertura do Aeroporto de Cabul

© AP/Planet Labs Inc

Miguel Martins com AFP

O Catar afirma estar a trabalhar com o Afeganistão por forma a poder reabrir-se o Aeroporto de Cabul quanto antes. O Catar que nesta quarta-feira tinha enviado um avião para o aeroporto da capital afegã.

O chefe da diplomacia do Catar afirmou hoje que por ora nenhum acordo foi fechado no que diz respeito à reabertura do Aeroporto de Cabul, mas acrescentou esperar ter boas notícias nos próximos dias.

Mohamed ben Abderrahmane Al Thani que se avistava hoje em Doha com o seu homólogo britânico, Dominic Raab, afirmou que o seu país trabalhava afincadamente neste projecto.

Este sublinhou, nomeadamente, a importância de os talibã darem provas do seu compromisso em prol de uma passagem segura para se poder sair do país e da liberdade de movimentos para o povo afegão.

Nesta quarta-feira um Boeing C17 A Globemaster aterrou em Cabul, proveniente de Doha.

O Catar tem sido mediador no processo de paz entre o governo afegão e os talibã, antes de estes terem assumido o poder em Cabul a 15 de Agosto.

