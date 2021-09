ABBA voltam com novas músicas e concertos em Londres em Maio de 2022

A mítica banda suece ABBa noticiou no final desta quinta-feira a estreia de um álbum a 5 de Novembro e concertos a partir de Maio em formato digital em Londres num recinto para o efeito, o Abba Arena.

Quase 40 anos após o último álbum dos ABBA eis que os fãs aguardam agora por "Voyage" que vai ser lançado a 5 de Novembro.

Já esta quinta-feira estrearam dois singles.

Realizados há 3 anos "I still have faith in you" e "Don't shut me down"... são, uma espécie de aperitivo... mas as gravações correram tão bem que a banda apostou num álbum inteiro de originais.

Depois virão os concertos londrinos, a partir de Maio do próximo ano.

O Abba Arena deve acolher concertos em formato digital com avatares dos dois antigos casais que formavam a banda, tais como estes eram em 1979 !

Serão 22 músicas a ser interpretadas, para além das duas novidades deste ano, não deixarão de ser interpretadas tantos sucessos de uma das bandas mais célebres do planeta de todos os tempos que vão de "Chiquitita" a "The winner takes it all" ou "Dancing queen".

