Afeganistão

O Afeganistão, ainda palco de confrontos, está à espera de um rumo

Dirigentes Talibã em Moscovo no passado dia 9 de Julho de 2021. AFP - DIMITAR DILKOFF

Texto por: Liliana Henriques 3 min

A resistência anti-Talibã anunciou hoje que continua envolvida em confrontos «duros» contra os islamistas no vale do Panchir, no leste do país, último reduto que ainda não se rendeu aos Talibã. A resistência não deu indicações sobre as baixas registadas entre os seus combatentes, mas de acordo com os Talibãs, pelo menos 31 elementos da resistência terão morrido em combate nestes últimos dias.