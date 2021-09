Índia: "febre misteriosa" provoca a morte de pelo menos 67 pessoas

Pelo menos 67 pessoas e centenas estão internadas na Índia, no decorrer da útima semana, na sequência de uma "febre misteriosa" no país. Os médicos ainda estão a investigar o tipo de doença de que se trata.

Dores de cabeça e nas articulações, desidratação, náuseas e plaquetas baixas são alguns dos sintomas que têm levado várias pessoas às camas dos hospitais indianos, segundo as autoridades do país.

Uma "febre misteriosa", causa pela dengue ou tifo, doenças graves, são duas das causas possíveis apontadas pelos médicos que ainda estão a investigar a origem dos sintomas.

Até ao momento, mais de 60 pessoas morreram, na maioria crianças, em Uttar Pradesh, estado mais populoso da Índia, na sequência desta "doença misteriosa".

Este estado, no norte do país, e que conta com mais de 200 milhões de habitantes, é conhecido pelas condições de higiene insalubres. De salientar que as "febres misteriosas" são bastante comuns na Índia, após as chuvas de monções, a cada 2 anos.

De referir ainda que, segundo os cientistas, as crianças têm até 5 vezes mais probabilidades de morrerem durante uma segunda infeção por dengue do que os adultos.

