Frente Nacional de Resistência nega conquista dos taliban ao Vale de Panshir

Membros da frente de resistência do Afeganistão, perto do Vale de Panshir.

Ainda não é possível saber quem controla a província afegã de Panshir, no norte de Cabul. A província de resistência aos taliban sofreu perdas pesadas nas últimas 24 horas.

Publicidade Continuar a ler

Por um lado, os novos 'donos' do país dizem ter tomado o controlo "total" do Vale de Panshir esta segunda-feira. Por outro, a Frente Nacional de Resistência do Afeganistão (NRF) nega ter perdido o controlo da região, confirmando a morte de duas grandes figuras do movimento.

O Vale de Panshir é um enclave de difícil acesso, situado a 80 quilómetros de Cabul. Trata-se da última província afegã que resiste ao grupo fundamentalista islâmico, grupo que tomou o poder do país, de força, no passado 15 e Agosto.

Num comunicado publicado esta segunda-feira, 6 de Setembro, o principal porta-voz talibã anunciou ter conquistado a região. "Com esta vitória, o nosso país saiu de um marasmo e guerra", declarou Zabihullah Mujahid. Nas últimas horas, os taliban publicaram vídeos no Twitter, onde ser podem ver homens a hastear a bandeira talibã.

A frente Nacional de Resistência do Afeganistão (NRF), que combate contra os taliban na província afegã do Panchir, negou esta segunda-feira o controlo da região pelas forças do Emirado Islâmico e assegura que os combates continuam.

"A afirmação dos taliban sobre a ocupação do Panchir é falsa. As forças da NRF estão presentes em todas as posições estratégicas do Vale para continuarem a luta", reagiu o movimento no Twitter.

A frente Nacional de Resistência do Afeganistão anunciou duas baixas em combates durante o fim-de-semana e pediu um cessar-fogo. O Irão, país fronteiriço com o Afeganistão, condenou a ofensiva Talibã no vale de Panshir, depois de várias semanas em que evitou criticar as acções das novas autoridades afegãs.

O filho do comandante Ahmed Shah Massoud apelou a uma "insurreição nacional". "Onde quer que estejam, dentro ou fora [do Afeganistão], apelo a uma insurreição nacional em nome da dignidade, da liberdade e da prosperidade do nosso país", declarou num áudio enviado aos meios de comunicação.

Bastião anti-talibã, o Vale do Panshir abrigava a principal base do comandante Ahmed Shah Massoud, assassinado pela Al Qaeda em 2001. A NRF é comandada por Ahmad Massoud, filho de Shah Massoud e é composta por efectivos locais e membros das antigas forças de segurança afegãs que se refugiaram na região após a vitória dos taliban.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro