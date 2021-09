11 de Setembro de 2001: Joe Biden apela à “união nacional”

O Presidente dos Estados Unidos participa, este sábado, em alguns dos principais eventos que assinalam o vigésimo aniversário do ataque terrorista de 11 de Setembro de 2001. Na véspera, Joe Biden apelou à “união nacional” e lembrou os actos de heroísmo” nos dias que se seguiram aos atentados.

“Um sentimento raro de união nacional” e “actos de heroísmo” nos dias que se seguiram aos atentados de 11 de Setembro de 2001. Foi assim que Joe Biden, o Presidente norte-americano, abordou, na sexta-feira, em vídeo, o vigésimo aniversário dos ataques terroristas. A “união nacional” é novamente colocada em causa com a retirada das tropas do Afeganistão e a retoma quase imediata do poder pelos Talibã, 20 anos depois dos ataques e da consequente invasão do país.

Os opositores de Joe Biden acusam-no de ter deixado Cabul nas mãos dos Talibã a quem tinham retirado o poder no final de 2001 sob a acusação de protegerem o líder da Al-Qaida, Osama Bin Laden. Em 20 anos, os Estados Unidos perderam 2.500 soldados e gastaram mais de dois mil milhões de dólares no Afeganistão.

Mas hoje, o dia é de homenagem às cerca de 3.000 vítimas mortais com minutos de silêncio e a leitura dos nomes dos que morreram. Joe Biden vai deslocar-se aos diferentes locais onde os aviões desviados embateram, nomeadamente o memorial do Ground Zero, em Nova Iorque, onde morreram 2.753 pessoas.

Depois, o Presidente viaja para o Pentágono, nos arredores de Washington D.C., e para o Memorial Nacional ao Voo 93, em Shanksville, na Pensilvânia.

Em 11 de Setembro de 2001, dois aviões de passageiros embateram, com alguns minutos de intervalo (08:46 e 09:04, horas locais), nas torres gémeas do World Trade Center, em Nova Iorque, provocando o seu desabamento poucas horas após o impacto. Um terceiro avião conduzido por terroristas colidiu contra o edifício do Pentágono e um quarto avião despenhou-se num descampado em Shanksville, após os passageiros e tripulantes terem tentado tomar o controlo do aparelho.

