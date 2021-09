União Europeia vai doar 200 milhões de vacinas aos países mais pobres

EU chief Ursula von der Leyen pledged an additional 100 million euros in aid to Afghanistan

Ursula von Der Leyen, presidente da Comissão Europeia, falou hoje a partir de Estrasburgo das prioridades da União Europeia para o próximo ano, enumerando a aceleração da vacinação global como um dos principais pontos.

Setembro marca também o regresso ao trabalho da Comissão e do Parlamento Europeu com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von Der Leyen a anunciar que estando já a grande maioria da população europeia vacinada, é agora tempo de ajudar a vacinar o resto do Mundo.

"Já nos comprometemos em partilhar 250 milhões de doses de vacinas. Posso anunciar hoje que a Comissão vai acrescentar um novo donativo de mais 200 milhões de doses até meados do ano que vem. Este é um investimento na solidariedade e na saúde global", afirmou a presidente da Comissão Europeia.

No discurso do estado da União Europeia, proferido hoje em Estrasburgo, a líder da Comissão Europeia garantiu ainda que vai investir mil milhões de euros para desenvolver a capacidade de produção de vacinas em África.

Para o continente europeu, há já 1,8 mil milhões de doses adicionais asseguradas, o que, segundo von der Leyen, "é suficiente" para a Europa, para a vizinhança e ainda se for preciso vacinas de reforço.

Afeganistão

Também o Afeganistão está na lista das principais preocupações da União Europeia, com Ursula von Der Leyen a anunciar que o orçamento comunitário para ajudar este país vai quadruplicar para 200 milhões de euros.

Antecipando uma nova crise de refugiados, a União Europeia vai apresentar um novo plano de combate ao tráfico de pessoas, estabelecendo relações privilegiadas com países vizinhos como Paquistão, Irão e Tadjiquistão, que já acolhem milhões de deslocados afegãos.

Recuperação económica

A recuperação económica continua a ser uma prioridade no espaço comunitário, mas não há uma obsessão orçamental, com a líder da Comissão Europeia a adiantar que as regras do pacto de estabilidade vão voltar em 2023, mas de forma diferente.

"As lições da crise financeira devem servir de aviso. Na altura declarámos vitória demasiado cedo, e estamos a pagar um preço alto. Não repetiremos os mesmos erros", garantiu a governante.

Quanto à luta contra a fraude e evasão fiscal., Von der Leyen comprometeu-se a propor um novo projeto de lei que visa os lucros escondidos por detrás de empresas que servem de testas de ferro para grandes empresas multinacionais.

Defesa na Europa

Uma conferência de Defesa será organizada pela presidência francesa da União Europeia no primeiro semestre de 2022, anunciou a presidente da Comissão Europeia. Entre os temas desta conferência estão a cibersegurança e as zonas do Mundo onde a NATO e as Nações Unidas não estão presentes.

Há uma discussão aberta entre os 27 países desde há alguns meses para a criação de uma força de intervenção rápida de 5 mil militares.

