Futsal: Portugal goleou, Brasil sofreu no Mundial

A Selecção Portuguesa venceu as Ilhas Salomão e garantiu o apuramento para os oitavos-de-final, enquanto o Brasil sofreu para derrotar a República Checa, carimbando o passaporte para a próxima fase.

Publicidade Continuar a ler

Do nosso enviado especial,

Portugal goleou as Ilhas Salomão por 7-0 na segunda jornada do Grupo C no Campeonato do Mundo de futsal da FIFA, organizado na Lituânia.

Em Kaunas, os portugueses não deram hipóteses a Selecção das Ilhas Salomão. No intervalo a Selecção das Quinas já estava na frente e vencia por 3-0 com golos de André Coelho, Ricardinho e Fábio Cecílio.

A segunda parte acabou por ser no mesmo ritmo. Portugal acabou por vencer por 7-0. Os golos na segunda parte foram apontados por André Coelho, que marcou um segundo tento no encontro, por Pany e Erick, sem esquecer um golo na própria baliza de Marlon Sia.

Com este triunfo, Portugal está na frente do Grupo com 6 pontos e já carimbou o passaporte para os oitavos-de-final da prova.

No segundo lugar encontra-se Marrocos com quatro pontos apos o empate a uma bola frente à Tailândia. Os tailandeses ocupam o terceiro posto com um ponto.

Na derradeira jornada, a 19 de Setembro, a Selecção Portuguesa vai defrontar Marrocos em Klaipeda.

Brasil complicou frente à República Checa

A selecção brasileira, que goleou por 9-1 o Vietname, era o grande favorito frente à República Checa na Arena de Klaipeda.

No entanto os brasileiros não conseguiram entrar bem no jogo. Apesar de ter a posse de bola, o Brasil acabou por sofrer as melhores oportunidades da primeira parte com uma falta de pontaria dos atletas da República Checa.

Na segunda parte, o Brasil vai conseguir abrir o marcador por Ferrão. A vencer por 1-0, os brasileiros iam libertar-se. Aliás Ferrão marcou rapidamente um segundo tento para a Selecção brasileira, em apenas um minuto, dando um certo alívio à equipa técnica e aos adeptos.

A Selecção canarinha marcou mais dois tentos durante a segunda parte apontados por Rodrigo e por Marlon.

O resultado fixou-se em 4-0 para o Brasil frente aos checos.

Em entrevista exclusiva à RFI, Guitta, guarda-redes brasileiro, estava satisfeito com o triunfo, ele que não sofreu nenhum golo.

Guitta, guarda-redes do Brasil 17-09-2021

Com este triunfo, a Selecção brasileira isolou-se na liderança com seis pontos, e está apurada para os oitavos, enquanto República Checa e Vietname seguem na segunda posição com três pontos. No último lugar está o Panamá que ainda não pontuou.

Na derradeira jornada, a 19 de Setembro, o Brasil mede forças com o Panamá enquanto a República Checa e o Vietname vão definir quem segue diretamente para os oitavos-de-final.

A Argentina sagrou-se Campeã do Mundo de futsal em 2016. © AFP - LUIS ROBAYO

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro