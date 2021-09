Austrália/Relações internacionais

Austrália reage a críticas de China após encomendar submarinos nucleares

O Primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison (à direita) e o Presidente da China ,Xi Jinping. Morrison refuta as críticas de Pequim, após a decisão de adquirir submarinos de propulsão nuclear norte-americanos. A China qualifica a decisão australiana como irresponsável. © - AFP/Arquivos

Texto por: RFI 2 min

Depois de ter aderido a uma nova aliança militar com os Estados Unidos e o Reino Unido, e cancelado contrato com a França, a Austrália refutou as críticas da China sobre a decisão de adquirir subamarinos nucleares norte-americanos. O governo australiano afirmou que está empenhado na defesa do direito internacional.