Futsal: Portugal empatou frente a Marrocos no derradeiro jogo da fase de grupos

A Selecção portuguesa de futsal defrontou neste domingo 19 de Setembro a congénere marroquina e empatou, 3-3, num jogo a contar para a terceira e última jornada do Campeonato do Mundo em Klaipeda, na Lituânia. Portugal apurou-se para os oitavos.

A Selecção das Quinas carimbou o passaporte para os oitavos-de-final, terminando no primeiro lugar no Grupo C com 7 pontos.

No derradeiro encontro, os portugueses até entraram mal. Marrocos abriu o marcador após dois minutos de jogo por Youssef Jouad.

Os portugueses reagiram e empataram aos 9 minutos de jogo com um tento apontado por Fábio Cecílio.

A Seleção portuguesa vai acabar melhor a primeira parte, visto que aos 17 minutos de jogo, a três do fim da primeira parte, Tiago Brito colocou Portugal na frente do marcador, 2-1 no intervalo.

O jogo estava equilibrado e Marrocos vai conseguir empatar aos 24 minutos através de um livre indirecto apontado por Anas El Ayyane. 2-2 em Klaipeda.

5 minutos depois, a Selecção portuguesa vai passar novamente para a frente no marcador com um tento apontado por Bruno Coelho.

Quando tudo parecia encaminhado para um triunfo português, Marrocos empatou o jogo a três minutos do fim por Bilal Bakkali.

3-3 resultado final num jogo intenso entre portugueses e marroquinos na Arena de Klaipeda, cidade do Norte da Lituânia.

Um encontro que não foi fácil para Portugal, aliás, antes do jogo, Jorge Braz, seleccionador português, afirmou que o encontro não ia ser fácil, admitindo até que Marrocos poderá ser uma das surpresas do Mundial: “Estamos sempre com enorme vontade de competir. Estamos a meio do percurso competitivo e queremos é jogar. Estamos com uma enorme vontade de fazer um bom jogo e sempre a crescer, isso é o que se pretende. É o processo natural que caracteriza estas competições. Eu disse antes de vir que Marrocos poderia ser uma surpresa no Mundial, mas não queremos surpresas connosco. Estamos atentos e sabemos o que temos de fazer. Marrocos pode criar uma surpresa pela qualidade individual, pela ambição que tem e por jogadores que estão habituados a jogar em ligas muito competitivas. O equilíbrio nos jogos neste Mundial cada vez vai ser maior. Os rótulos que estamos a colocar nos do ranking, como Portugal, Brasil, Rússia... é só ver o que tem acontecido nestes últimos jogos. Nós vamos ter um jogo altamente competitivo e equilibrado. Para poder vencer basta sermos nós, e nós temos de ser nós, Portugal, seja com quem for”.

Jorge Braz, seleccionador de Portugal 19-09-2021

Portugal terminou no primeiro lugar no Grupo C com 7 pontos, Marrocos ficou na segunda posição com 5 pontos e a Tailândia no terceiro posto com 4 pontos. As Ilhas Salomão acabaram no último lugar, sem pontuar.

Os portugueses, os marroquinos e os tailandeses apuraram-se para os oitavos-de-final do Mundial de futsal da FIFA que decorre na Lituânia.

