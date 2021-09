União Europeia / França

Antes da assembleia da ONU, 27 afirmam o seu apoio à França na 'crise dos submarinos'

Em plena 'crise dos submarinos', o Presidente francês Emmanuel Macron decidiu não marcar presença na assembliea geral da ONU este ano. Gonzalo Fuentes Pool/AFP

Texto por: Liliana Henriques

Os chefes da diplomacia dos 27 reuniram-se ontem em Nova Iorque à margem da assembleia geral da ONU que se inicia hoje. Em cima da mesa esteve a necessidade da União Europeia manter -ou não- a sua presença no Afeganistão, assim como as relações da UE com os talibã. Eles evocaram igualmente o Mali e os rumores de uma aproximação entre o governo de transição e mercenários russos, os 27 tendo também evocado a crise diplomática entre um deles -a França- e os Estados Unidos, Austrália e Reino Unido.