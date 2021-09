Curta vitoria de Justin Trudeau nas eleições legislativas antecipadas do Canadá

O Primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau foi eleito para mais um mandato, depois da sua curta vitória nas legislativas antecipadas. Trudeau e os Liberais venceram os Conservadores representados por Erin O'toole,um novato em política que conseguiu veicular uma imagem mais centrista do seu partido de direita.

Os resultados preliminares das eleições legislativas antecipadas canadianas apontam para uma vitória do partido Liberal de Justin Trudeau, com 158 assentos no novo Parlamento do Canadá.

Os Liberais recuam comparativamente com 2019, uma vez que para obter a maioria absoluta eles necessitavam de 170 assentos.

Graças à uma campanha baseada num discurso mais centrista, o conservador e rival Erin O'toole conseguiu que o seu partido obtivesse 119 assentos.

As estimativas foram anunciadas pela comissão eleitoral do Canadá.

Erin O'toole considerou que os canadianos nao deram uma maioria aos Liberais e que por conseguinte Justin Trudeau deverá tomar em consideradação o novo contexto.

Os Liberais e os Conservadores, são os dois principais partidos canadianos, que alternam na governação do país da América do norte desde 1867.

Justin Trudeau decidiu convocar eleições antecipadas, depois de ter perdido a maioria no parlamento eleito em 2019, no passado mês de Agosto.

Trudeau terá de aliar-se nomeadamente ao Novo Partido Democrático, liderado por Jagmeet Singh, que congratulouo Primeiro-ministro cessante pela sua vitória, assim como aos Verdes para poder governar.

Singh espera obter para o seu partido 25 assentos, no novo Parlamento canadiano.

O Partido Popular, um partido da extrema-direita chefiado pelo antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, Maxime Bernier, teria seduzido um sector do eleitorado conservador, o que teve um impacto nos resultados obtidos por Erin O'Toole.

De acordo com analistas locais, o apoio de núcleos opostos à vacinação anti-covid à Erin O'toole, designadamente na província de Alberta, teria contribuído para que os Conservadores perdessem votos.

Segundo o politólogo e professor da Universidade de Winnipeg, Félix Mathieu, na realidade, estas eleições legislativas antecipadas canadianas não serviram para grande coisa, porque os resultados revelam uma conjuntura política canadiana praticamente idêntica à anterior.

Justin Trudeau obteve um terceiro mandato, que segundo ele terá como objectivo a erradicação da pandemia de Covid-19 no seu país, bem como o retorno à normalidade no Canadá.

