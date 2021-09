Futsal: Portugal e Brasil seguem para os oitavos, Angola fica pelo caminho no Mundial

A fase de grupos do Campeonato do Mundo de futsal da FIFA acabou nesta segunda-feira 20 de Setembro. A prova entra agora nos oitavos-de-final.

Brasil e Portugal estão nos oitavos-de-final do Mundial de futsal da FIFA que decorre até 3 de Outubro na Lituânia.

Portugal-Sérvia nos oitavos

A Selecção portuguesa vai defrontar a congénere da Sérvia a 24 de Setembro em Kaunas, em território lituano. Portugal terminou no primeiro lugar no Grupo C com sete pontos, enquanto os sérvios ficaram na terceira posição no Grupo F com três pontos.

As duas equipas já se enfrentaram oito vezes e o balanço é positivo para os portugueses visto que venceram 7 dos 8 jogos que realizaram.

O último foi um amigável que ocorreu a 4 de Abril de 2018 com um triunfo luso por 3-1. A única vitória sérvia foi na fase de grupos do Euro 2016 em que os sérvios venceram por 3-1.

Brasil-Japão, favorito quer confirmar favoritismo

A Selecção brasileira vai medir forças com o Japão a 23 de Setembro em Kaunas. O Brasil terminou no primeiro lugar no Grupo D com 9 pontos, enquanto os japoneses ficaram na terceira posição com três pontos.

As duas nações já se defrontaram três vezes e o Brasil venceu sempre.

A 22 de Outubro de 2013, os brasileiros derrotaram os japoneses por 7-2 num encontro inserido num torneio, o Grand Prix.

Já os dois outros encontros decorreram na fase de grupos de Mundiais: a 30 de Setembro de 2008 o resultado foi 12-1 para o Brasil, e a 01 de Novembro de 2012 a Selecção canarinha venceu por 4-1.

Angola fora da prova

Quanto à Selecção angolana, que participou pela primeira vez num Mundial de futsal, foi eliminada na fase de grupos, terminando no quarto e último lugar sem nenhum ponto.

Os angolanos perderam por 4-8 frente ao Japão, por 1-4 frente ao Paraguai e também por 1-4 frente à Espanha.

Recorde-se que o Campeonato do Mundo de futsal da FIFA decorre na Lituânia até 3 de Outubro.

