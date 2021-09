ONU / Estados Unidos

Na ONU, Biden garante que não deseja uma nova «Guerra Fria» com a China

«Não desejamos uma nova Guerra Fria, ou um mundo dividido em blocos rígidos» declarou Joe Biden na assembleia geral da ONU, nesta terça-feira 21 de Setembro de 2021. TIMOTHY A. CLARY POOL/AFP

Texto por: Liliana Henriques 2 min

Desde hoje e durante uma semana decorre a 76ª assembleia geral da ONU em Nova Iorque. Este ano, entre as questões dominantes, destacam-se as novas alianças que têm estado a emergir sob o impulso dos Estados Unidos, rebatendo as cartas a nível internacional. Questões abordadas por um dos primeiros oradores, o Presidente americano.