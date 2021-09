Emissário dos EUA para o Haiti demite-se e denuncia expulsões desumanas de migrantes

Migrantes do Haiti.

Daniel Foote, emissário dos EUA para o Haiti, demitiu-se esta quarta-feira, 22 de Setembro, e denunciou as expulsões desumanas de migrantes haitianos pelos Estados Unidos da América.

Numa carta dirigida ao secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, o enviado dos EUA para o Haiti apresentou a sua demissão e explicou o que o levou a tomar esta decisão.

"Eu não me associarei à decisão não humana e contraproductiva dos EUA de expulsarem milhares de refugiados haitianos e imigrantes ilegais, no Haiti, um país onde os nossos funcionários estão confinados nos complexos vigiados devido ao perigo que representam os gangues armados que controlam a vida quotidiana", defendeu Daniel Foote.

O emissário defendeu ainda que as suas recomendações não foram tidas em conta. "A nossa abordagem política para o Haiti continua profundamente frágil e as minhas recomendações políticas foram ignoradas e rejeitadas, quando não editadas, para projetar uma narrativa diferente da minha", enfatizou.

No sábado passado, o presidente americano, Joe Biden, falou sobre os migrantes e disse que iria acelerar o ritmo de expulsões de cerca de 15 mil pessoas, na sua maioria haitianos, que se encontravam no Texas. Os voos de expulsão para o Haiti começaram no dia seguinte a este anúncio.

A notícia tem gerado muita controvérsia nos EUA, com fortes críticas vindas do Partido Republicano e também de políticos democratas.

De salientar que, nos últimos dias, milhares de migrantes atravessaram a fronteira entre o México e os Estados Unidos da América em busca de melhores condições de vida. Muitos deles são provenientes do Haiti, um país que foi recentemente devastado por um terramoto seguido de um furacão. A situação agudizou a crise no país.

Recorde-se que em julho, o presidente do Haiti, Jovenel Moïse, foi assassinado, o que também aumentou a instabilidade política no país.

