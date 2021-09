Aliados de Trump ouvidos em comissão de inquérito acerca da invasão do Capitólio

Quatro membros do círculo próximo de Donald Trump foram convocados esta quinta-feira, 23 de Setembro, por uma comissão parlamentar de inquérito para um esclarecimento relativo ao dia da invasão ao Capitólio.

Publicidade Continuar a ler

Mark Meadows, ex-chefe de gabinete da Casa Branca, Dan Scavino, considerado o braço direito do ex-presidente, Kash Patel, ex-chefe de gabinete do Pentágono e Steve Bannon, ex-assessor, foram chamados para falar sobre as ações de Donald Trump relativas ao dia da invasão do Capitólio, que remonta a 6 de Janeiro de 2021.

O ex-chefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, pode ser uma peça chave para os dados que a comissão pretende conseguir.

“Parece que o senhor estava com ou perto do presidente Trump a 6 de janeiro, que teve comunicações com o presidente e outras pessoas naquele dia sobre os eventos no Capitólio”, disse o democrata Bennie Thompson, numa carta dirigida a Mark Meadows.

Por seu turno, Dan Scavino, ex-assessor de Trump é suspeito de ter estado com o ex-presidente a tentar arranjar formas de convencer os membros do Congresso a não certificarem a vitória de Joe Biden nas eleições.

A comissão pretende investigar as ações levadas a cabo pela Casa Branca, sob a gestão de Trump para alegadamente derrubar a eleição presidencial de 2020. Serão avaliadas as informações que foram veículadas e que contribuiram para a violência que se viveu naquele dia.

Recorde-se que Donald Trump é considerado por muitos o responsável directo pelo motim, uma vez que é acusado de incitar os apoiantes à invasão do Capitólio.

A comissão exige a entrega de documentos destas 4 pessoas até 7 de Outubro. Na semana seguinte, devem ser ouvidos pelo Congresso.

De salientar que no fatídico dia 6 de janeiro deste ano vários apoiantes de Trump invadiram o Capitólio. Os confrontos originaram a morte de 5 pessoas, entre elas um agente da polícia que tentou travar os manifestantes.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro