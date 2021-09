Directora financeira da Huawei libertada pela justiça do Canadá

A directora financeira da Huawei, Meng Wanzhou, à saída do tribunal. 24 de Setembro de 2021.

A directora financeira da Huawei, Meng Wanzhou, foi libertada, esta sexta-feira, por um juiz do Canadá, após cerca de 3 anos de acusações por parte dos Estados Unidos da América.

Publicidade Continuar a ler

A filha do fundador da gigante de telecomunicações Huawei foi presa no final de 2018 e vivia em liberdade condicional no Canadá. Os Estados Unidos da América queriam prendê-la por alegada “conspiração” e “fraude bancária”.

A decisão de libertar a directora financeira da Huawei aconteceu após um acordo entre Washington e Pequim.

“Uma vida virada de cabeça para baixo e um momento perturbador enquanto mãe, mulher e executiva”, foi assim que a empresária descreveu estes 3 anos de tensão antes da viagem de regresso para a China.

Pequim também decidiu libertar os canadianos Michael Kovrig e Michael Spavor, que foram acusados de espionagem e presos pela China pouco tempo depois da detenção de Meng Wanzhou.

O secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Antony Blinken, já reagiu e elogiou a decisão das autoridades chineses.

Estas decisões poderão apaziguar a tensão entre a China e os Estados Unidos da América, que se intensificou nos últimos dias devido ao acordo militar tripartido entre Washington, Londres e Camberra no Indo-Pacífico

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro