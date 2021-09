Alemanha

Alemanha: Projecções revelam disputa renhida

Alemanha: Projecções revelam disputa renhida © Wikipedia

Texto por: RFI 1 min

As primeiras projecções colocam os sociais-democratas e os conservadores lado a lado, cerca de 25%, enquanto os verdes surgem com 15%. Ainda assim, estes primeiros números devem ser encarados, no entanto, com prudência, uma vez que não incluem o voto por correspondência.