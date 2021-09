Grécia: Sismo de magnitude 5.8 atinge ilha de Creta e faz pelo menos 1 morto

A ilha de Creta, na Grécia, acordou esta segunda-feira, 27 de Setembro, em sobressalto devido a um sismo de magnitude 5.8 na escala de Richter.

A ERT, canal de televisão público grego, avança que há pelo menos uma vítima mortal, um homem que estava a trabalhar numa igreja que acabou por desabar. Também em Arkaloxori, em Creta, próximo da capital, houve desabamento de várias casas antigas.

Há ainda registo de vários danos materiais e, segundo as autoridades, há pessoas que ficaram presas dentro das suas casas. A agência de notícias AP dá conta da existência de pelo menos 9 feridos. As escolas acabaram também por ser evacuadas por precaução.

O terramoto foi sentido às 05:17 horas (hora local) a cerca de 23 quilómetros de Heraclião, capital do país. De acordo com informações do Centro Sismológico Euro Mediterrânico, o abalo sísmico teve uma profundidade de 10 quilómetros.

A população decidiu sair para as ruas como forma de se tentar proteger do possível desabamento de edifícios.

De referir que após o sismo principal, foram sentidas várias réplicas. Nas redes sociais são vários os relatos de moradores que sentiram o abalo sísmico e o mencionaram nas suas páginas pessoais.

Em 2020, recorde-se, o país também foi afectado por um sismo de magnitude 7.0 na escala de Richter que provocou dois mortos em Samos e 114 na Turquia.

A Grécia é uma zona bastante sísmica, devido ao deslocamento frequente das placas tectónicas na região.

