Eleições/Islândia

Islândia: Recontagem de votos anula maioria feminina no parlamento

Mulheres deixam de ser maioria no Parlamento islandês após recontagem de votos. Foto ilustrativa. AP - Frank Augstein

Texto por: RFI 1 min

Na Islândia, decorreram este sábado as eleições legislativas. As mulheres tinham conseguido a maioria no parlamento, mas uma recontagem de votos feita no domingo alterou o rumo das coisas.