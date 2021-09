Legislativas na Alemanha: SPD vence com 25,7%

Os sociais-democratas do SPD venceram as eleições legislativas deste domingo, 26 de Setembro, com uma pequena margem em relação à democracia cristã da CDU-CSU, que contabilizam 24,1% dos votos. Os dois partidos têm agora a possibilidade de formar uma coligação, mas precisam do apoio d'Os Verdes e dos liberais.

O Partido Social-Democrata (SPD) venceu as eleições parlamentares alemãs, que marcaram o fim da era de Angela Merkel, com 25,7% dos votos, de acordo com uma contagem provisória anunciada pela Comissão Eleitoral Federal.

A aliança conservadora CDU/CSU, liderada por Armin Laschet, ganhou com 24,1% dos votos, o pior resultado da sua história.

Os Verdes ficaram em terceiro com 14,8%, registam o melhor resultado de sempre e uma grande subida em relação às eleições anteriores, mas com algum amargo por não terem conseguido concretizar a disputa da chancelaria, que a dada altura da campanha pareceu possível. O Partido Liberal Democrata (FDP) obteve 11,5% (10,7% em 2017). Verdes e Liberais podem negociar primeiro entre si.

O vencedor destas eleições terá de conseguir uma coligação maioritária entre pelo menos três formações partidárias, as negociações têm início esta segunda-feira.

Só depois dos membros do Bundestag designarem formalmente o seu sucessor, o que deverá acontecer dentro de várias semanas ou mesmo de meses, Angela Merkel poderá retirar-se do centro da política alemã.

Tal como aconteceu com a coligação Jamaica em 2017, a nova coligação poderá acontecer apenas no Natal. Em 2017, as conversações falharam com Lindner a anunciar que desistia em Novembro. Começou um processo de pressão para o SPD entrar no governo, o que o partido tinha prometido que não fazia, e só em Março é que o partido aprovou, em referendo, a grande coligação com a CDU.

Oiça aqui o trabalho de António Cascais, correspondente da RFI na Alemanha:

Correspondência de António Cascais do dia 27 de Setembro de 2021

