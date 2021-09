Portugal: Carlos Moedas contraria sondagens e vence em Lisboa

O PS conquistou 148 câmaras, um valor aquém do resultado histórico alcançado nas eleições autárquicas de 2017. Carlos Moedas, candidato da coligação "Novos Tempos" entre PSD/CDS/Aliança/MPT/PPM, venceu a Câmara Municipal de Lisboa. Fernando Medina, que procurava a reeleição apoiado pela coligação "Mais Lisboa", do Partido Socialista/Livre, perdeu apesar das expectativas.

A notícia da noite eleitoral em Portugal para o futuro do PS nacional foi a derrota inesperada em Lisboa para a coligação de direita de Carlos Moedas, contra todas as sondagens e previsões e com direito a um discurso abalado de Fernando Medina.

Os socialistas saíram também da presidência da câmara da Figueira da Foz, conquistada pelo independente Pedro Santana Lopes. O antigo primeiro-ministro terminou a noite com uma vitória e com um "resultado extraordinário".

Em Coimbra, a coligação de direita liderada pelo PSD e por José Manuel Silva, antigo bastonário da Ordem dos Médicos e nome escolhido por Rui Rio, também conquistou o município do presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, Manuel Machado.

O Partido Socialista caiu de 140 em 2017 para 123 este ano.

PSD cresce, mas de braço dado

Carlos Moedas é o rosto do crescimento do Partido Social-Democrata pelo país, ao reconquistar uma Câmara de Lisboa que não vestia a cor laranja desde 2007. O antigo comissário europeu e antigo ministro do governo de Passos Coelho venceu a capital portuguesa com uma vantagem de cerca de 2.300 votos.

Uma vantagem pequena, o salto do PSD no total nacional é mais notório, uma vez que os sociais-democratas perderam cinco câmaras como partido isolado, mas foi na união que o PSD encontrou a força. As coligações entre PSD e CDS-PP vão governar em 31 câmaras municipais, comparativamente com as 16 de 2017.

Já o CDS-PP, mantém as seis câmaras que tinha em 2017. Em Lisboa, a reviravolta da direita fez-se sentir nas freguesias mais importantes como Arroios ou Lumiar. A coligação "Mais Lisboa" conquistou 11 das 24 freguesias de Lisboa, com o resto a ir para o PS e para o Livre.

Em 2017, o eurodeputado João Ferreira conquistou menos de 10% das intenções de voto e dois deputados em Lisboa. Este ano, o candidato presidencial em Janeiro aumentou a percentagem da CDU na capital para quase 11% e termina a eleição com um resultado superior.

A CDU (coligação PCP/PEV) conseguiu segurar Évora por pouco, mas sai do resto do Alentejo mais fraca, perdeu Alvito (Beja) e Montemor-o-Novo, Mora e Vila Viçosa (Évora), além da Moita em Setúbal e Alpiarça em Santarém.

Jerónimo de Sousa, num discurso curto logo no início da noite, admitiu que o resultado ficou "aquém dos objectivos". "Admitimos que queríamos outros resultados, mas quem anda nesta vida sabe que às vezes perde-se".

O Bloco de Esquerda (BE9 começou a noite ao dizer que estava "disponível para ser solução, em Lisboa". Apesar de ter ficado atrás do Chega no número total de votos e continuar a cair nas eleições autárquicas, o BE conseguiu manter um vereador em Lisboa com a eleição de Beatriz Gomes Dias. No Porto, Sérgio Aires tornou-se no primeiro vereador da história do partido no município.

Do outro lado do espectro político, o Chega e a Iniciativa Liberal (IL), os dois partidos com assento parlamentar que se estrearam nestas autárquicas, tiveram resultados diferentes. Os dois partidos tinham expectativa de eleger um vereador em Lisboa, mas falharam. O Chega foi a sexta força mais votada, com 4,15% dos votos, enquanto a IL conseguiu 1,25%.

O PAN ficou-se apenas pelos 1,11% a nível nacional. Há dois outros dois partidos que, em termos nacionais, podem passar despercebidos: o Nós, Cidadãos perdeu Oliveira de Frades e o partido JPP segurou a câmara na autarquia de Santa Cruz, no arquipélago da Madeira.

A segunda maior cidade do país teve um resultado menos inesperado que Lisboa, mas significativo. O independente Rui Moreira foi reeleito para um terceiro e último mandato, mas vê a sua governação ficar fragilizada com os resultados de domingo.

