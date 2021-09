Japão

Fumio Kishida será o novo primeiro-ministro do Japão

Fumio Kishida líder do Partido Liberal Democrático e o próximo primeiro-ministro do Japão. Carl Court POOL/AFP

Texto por: RFI 2 min

O Partido Liberal Democrático, no poder no Japão, nomeou internamente, esta quarta-feira, Fumio Kishida, ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, como o novo líder do partido. Esta eleição garante a Fumio Kishida o cargo de primeiro-ministro, a votação no parlamento está marcada para 4 de Outubro.