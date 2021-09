Liga dos Campeões: Benfica goleou FC Barcelona por 3-0

O SL Benfica derrotou por 3-0 o FC Barcelona no Estádio da Luz num jogo a contar para a segunda jornada do Grupo E da fase de grupos da Liga dos Campeões europeus de futebol.

O Benfica ocupa o segundo lugar no Grupo E com quatro pontos, atrás do Bayern Munique que conta com dois triunfos em dois jogos.

Benfica goleou FC Barcelona

As águias, após um empate sem golos frente ao Dínamo Kiev na primeira jornada, recebiam os catalães que tinham sido goleados em casa por 0-3 frente ao Bayern Munique.

As duas equipas queriam vencer, mas a jogar em casa foram os encarnados que abriram o marcador aos 3 minutos com um golo do avançado uruguaio Darwin Núñez.

Um resultado que se manteve até ao intervalo.

Os ‘Blaugranas’ não encontravam soluções para marcar e os lisboetas não iam deixar o marcador com apenas um golo de diferença.

Aos 69 minutos, o avançado português Rafa Silva apontou um segundo tento, antes de marcar um terceiro golo pelo avançado uruguaio Darwin Núñez de grande penalidade aos 79 minutos.

O SL Benfica venceu por 3-0 o FC Barcelona. Os encarnados ocupam o segundo lugar com 4 pontos, enquanto os catalães estão no último posto sem nenhum ponto.

No outro encontro do grupo, o Bayern Munique esmagou o Dínamo Kiev por 5-0. Na tabela classificativa, os germânicos lideram com 6 pontos, à frente dos portugueses com 4, dos ucranianos com 1, e dos espanhóis que ainda não pontuaram.

Na próxima jornada, a 20 de Outubro, o SL Benfica recebe o Bayern Munique enquanto o FC Barcelona acolhe o Dínamo Kiev.

Lille e Chelsea derrotados

No Grupo G, os austríacos do Salzburgo venceram os franceses do Lille por 2-1. Os tentos da equipa austríaca foram apontados pelo avançado alemão Karim Adeyemi que bisou de grande penalidade, enquanto o avançado turco Burak Yilmaz marcou o único tento dos gauleses.

Na tabela classificativa, o Salzburgo lidera com 4 pontos, à frente de Sevilla e de Wolfsburgo com 2 pontos, e do Lille com apenas um. No outro encontro do grupo, os espanhóis e os germânicos empataram a uma bola.

Na próxima jornada, a 20 de Outubro, o Salzburgo recebe o Wolfsburgo enquanto o Lille acolhe o Sevilla.

No Grupo H, os italianos da Juventus venceram os britânicos do Chelsea por 1-0. Na tabela classificativa, a Juventus lidera com 6 pontos, à frente de Chelsea e de Zenit com 3 pontos, e do Malmö sem nenhum ponto. No outro encontro do grupo, os russos derrotaram os suecos por 4-0.

No Grupo F, os britânicos do Manchester United venceram os espanhóis do Villarreal por 2-1. De notar que um dos golos dos ‘Red Devils’ foi apontado pelo internacional português Cristiano Ronaldo. Na tabela classificativa, a Atalanta lidera com 4 pontos, à frente do Young Boys e do Manchester United com 3 pontos, e do Villarreal com apenas um. No outro encontro do grupo, os italianos venceram os suíços por 1-0.

Cristiano Ronaldo marcou o segundo tento do Manchester United no triunfo por 2-1 frente ao Villarreal. © Oli SCARFF AFP

