Coreia do Norte rejeita diálogo com Estados Unidos

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, rejeitou a proposta de diálogo com os Estados Unidos e acusou o Presidente Joe Biden de continuar “a política hostil dos seus antecessores”. Washington negou ter "qualquer intenção hostil" em relação a Pyongyang e renovou o apelo ao diálogo.

Publicidade Continuar a ler

O líder norte-coreano chamou de "fachada" às propostas norte-americanas para conversações e acusou o presidente Joe Biden de continuar a “política hostil das administrações anteriores".

Em resposta, Washington reiterou o apelo ao diálogo, reafirmou não ter "qualquer intenção hostil" em relação à Coreia do Norte e mostrou disponibilidade “para um encontro com funcionários norte-coreanos sem condições prévias”.

Em contrapartida, Kim Jong-un anunciou que vai restabelecer as linhas de comunicação directas entre as duas Coreias no início de Outubro. Este passo seria um avanço simbólico porque desde Janeiro de 2020 que as linhas só funcionaram 15 dias este verão.

Esta semana, a Coreia do Norte anunciou ter testado um novo míssil hipersónico que, a ser confirmado, poderia ser um progresso tecnológico importante.

Esta quinta-feira, o Conselho de Segurança da ONU reúne-se de emergência para falar sobre a Coreia do Norte, a pedido dos Estados Unidos, da França e do Reino Unido.

As conversações entre Washington e Pyongyang têm estado paradas desde uma cimeira fracassada em Hanói, em 2019, entre Kim Jong-un e o então Presidente dos EUA, Donald Trump.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro