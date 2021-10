Divisões no campo democrata impedem a validação do megaprojecto de Biden

O Presidente Joe Biden não conseguiu para já a validação do seu megraprojecto.

Apesar de ter conseguido ontem evitar um shutdown com o voto pela Câmara dos Representantes e pelo Senado de uma lei de finanças provisória a vigorar até ao dia 3 de Dezembro, o Presidente americano continua na costa bamba, com a necessidade de convencer o seu próprio campo a validar em uníssono o seu megaprojecto de desenvolvimento de infra-estruturas. O voto previsto para ter decorrido ontem, acabou por ser adiado 'sine die'.

Depois de vários dias com a ameaça de um shutdown, os parlamentares republicanos e democratas conseguiram entender-se para aprovar um orçamento interino até ao dia 3 de Dezembro, sendo entretanto necessário chegar a um acordo até ao dia 18 de Outubro sobre o principio de se elevar o tecto da dívida do país, sob pena de entrar em default.

Evacuado provisoriamente este problema, o Presidente Biden não teve todavia a possibilidade de celebrar esta vitória, uma vez que os membros do seu próprio campo, os democratas, não se conseguiram entender no dia em que o Congresso era suposto validar o seu vasto plano de investimento em infra-estruturas.

Este plano orçado em 1.200 milhões de dólares a ser dedicado à construção e manutenção das infra-estruturas do país, com a ambição de criar milhares de empregos, foi aprovado em Agosto pelo Senado com os votos democratas e um terço dos votos republicanos.

Chegado ontem à Câmara dos Representantes, este projecto contudo acabou por não ser validado, negociações tendo sido marcadas para hoje. Em causa está a ala esquerda do partido democrata que prometeu fazer fracassar o voto deste texto enquanto não tiver garantias de que a ala centrista vai, por sua vez, validar a componente social do plano de Biden, um projecto orçado em 3.500 milhões de dólares que até agora tem suscitado dúvidas entre os apóstolos de uma maior ortodoxia orçamental.

Apesar de controlarem o congresso, os democratas têm uma maioria curta, o que significa que a mais ínfima deserção pode comprometer as possibilidades de aprovação do projecto de Biden, muito embora este plano seja extremamente popular junto do seu eleitorado.

