Ex-líder de governo Aung San Suu Kyi julgada por corrupção em Myanmar

Aung San Suu Kyi, aqui no dia 27 de Janeiro de 2021 começou a ser julgada em Naypidaw, a 1 de Outubro de 2021 por alegada corrupção. AP - Aung Shine Oo

Texto por: RFI 2 min

Teve início na sexta-feira em Myanmar o julgamento por corrupção de Aung Suu Kyi . Suu, ex-líder do governo do país do sudeste asiático destituída pelo militares em Fevereiro de 2020, é acusada nomeadamente de ter recebido luvas. Ela arrisca-se a uma pena de prisão de mais de dez anos.