Futsal: Portugal sagrou-se Campeão do Mundo

A Selecção portuguesa de futsal sagrou-se Campeã do Mundo da modalidade na prova que decorreu na Lituânia.

Pela primeira vez na história, Portugal arrecadou o título de Campeão de Mundial de futsal, vencendo na final da prova a Argentina por 2-1 em Kaunas na Lituânia.

Primeiro título mundial para Portugal

A Selecção portuguesa entrou melhor nesta final com um tento de Pany Varela que abriu o marcador após 15 minutos de jogo.

Um golo que permitiu a Portugal atingir o intervalo com uma vantagem pela margem mínima.

A Argentina, que tinha vencido o troféu em 2016, não conseguia reagir.

Aliás a Selecção das Quinas vai aumentar a vantagem durante a segunda parte aos 28 minutos de jogo com um segundo tento de Pany Varela.

No entanto, um minuto depois os argentinos reduziram o marcador para 2-1 com um golo apontado por Ángel Claudino.

O resultado permaneceu até ao fim do tempo regulamentar.

Os portugueses sagraram-se Campeões do Mundo vencendo por 2-1 a Argentina.

Em declarações à imprensa no fim do jogo, Bebé, guarda-redes titular da Selecção Portuguesa, estava feliz com o título conquistado colectivamente.

Bebé, internacional português 04-10-2021

Primeiro título mundial para Portugal que é o actual detentor do título de Campeão da Europa conquistado em 2018.

De notar que a Selecção brasileira de futsal terminou no terceiro lugar, conquistando a medalha de bronze, após o triunfo por 4-2 frente ao Cazaquistão.

O melhor marcador da competição foi o brasileiro Ferrão com 9 golos, enquanto o português Pany Varela terminou no segundo lugar com 8 golos apontados.

Quanto a Ricardinho, internacional português, foi eleito melhor jogador do Mundial.

O Campeonato do Mundo de futsal da FIFA decorreu na Lituânia com a presença de três selecções lusófonas: Portugal, Brasil e Angola.

Ricardinho (centro) foi eleito melhor jogador do Campeonato do Mundo de futsal da FIFA que decorreu na Lituânia. © FIFA via Getty Images - Alex Caparros

