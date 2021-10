Coreia do Norte / Coreia do Sul

As duas Coreias restabeleceram os canais de comunicação

Kim Jong-Un restabeleceu o contacto com a Coreia do Sul depois de semanas de ensaios de mísseis. STR KCNA VIA KNS/AFP/File

Texto por: RFI 2 min

A Coreia do Norte e a Coreia do Sul restabeleceram os canais de comunicação directos, depois de Pyongyang ter repentinamente cortado o contacto em Agosto, apenas duas semanas depois de ter restabelecido os elos, devido à organização naquela altura de novos exercícios militares conjuntos entre Seul e Washington, motivo recorrente de tensões entre as duas Coreias. O restabelecimento do contacto acontece numa altura em que a Coreia do Norte acaba de efectuar uma série de tiros de mísseis.