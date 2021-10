Facebook acumula falha gigante e revelações explosivas de antiga funcionária

Esta segunda-feira, durante várias horas seguidas, as plataformas de Facebook, Messenger, WhatsApp e Instagram conheceram uma gigantesca avaria que afectou 3,5 biliões de utentes pelo mundo fora. O grupo que terá perdido mais de 500 mil Dólares por hora só em receitas publicitárias, relacionou o sucedido com uma falha técnica.

O incidente técnico que foi qualificado como sendo o "mais importante jamais observado" pela plataforma Downdetector que regista todas as reclamações dos utentes, foi explicado na rede Twitter por Mike Schroepfer, director tecnológico do Facebook, como sendo o resultado de "problemas de rede", a empresa não tendo todavia fornecido explicações oficiais.

Sem afastar totalmente a tese de uma sabotagem, peritos consideram pouco plausível a hipótese de um ataque vindo do exterior.Também na óptica de Alcides Fonseca, especialista das novas tecnologias de informação e docente na Faculdade Ciências da Universidade de Lisboa, "esse será um cenário pouco provável. Nesta situação, até um empregado da Facebook poderia fazer isso mais facilmente se tivesse alguma coisa contra a empresa. No entanto a Facebook funciona num nível tão grande em termos de utilizadores, que eles acabam por ter de desenvolver os seus próprios sistemas".

Esta falha que provocou uma queda do valor das acções do grupo, fez perder 6 biliões de Dólares ao presidente da Facebook, Mark Zuckerberg no espaço de algumas horas."Estima-se que tenham perdido cerca de 60 milhões de Dólares só com o dinheiro que eles receberiam da publicidade", destaca Alcides Fonseca.

Mas para além dos problemas técnicos e dos prejuízos financeiros, o gigante da Silicon Valley também tem estado a enfrentar os efeitos devastadores das recentes denúncias feitas por uma antiga funcionária do grupo, Frances Haugen, que no passado fim-de-semana acusou o grupo de "privilegiar os lucros em detrimento da segurança" dos utentes.

Ouvida hoje no Congresso americano, a engenheira que deixou o grupo no passado mês de Maio com milhares de documentos internos para comprovar as suas afirmações, declarou que "durante cinco horas, Facebook não pôde ser usado para aumentar as divisões, desestabilizar as democracias e complexar as meninas e as jovens mulheres", a lançadora de alerta tendo vincado a necessidade de "actuar já".

Um apelo que parece ter recebido eco junto de alguns congressistas. Dirigindo uma mensagem ao presidente do grupo Facebook, o senador democrata Ed Markey disse que "a época durante a qual invadiram a nossa vida privada, promoveram conteúdos tóxicos e utilizaram crianças e adolescentes passou. O Congresso vai agir".

Esta denúncias surgem numa altura em que "coincidentemente, no mesmo dia, foi lançado um conjunto de terabytes de informação de utilizadores", nota por outro lado Alcides Fonseca ao referir-se à descoberta ontem de que está à venda no Dark Web um ficheiro contendo dados de 1,5 biliões de utilizadores, uma fuga de informação que seria sem elo com a avaria registada ontem.

Apesar do acumular de circunstâncias desfavoráveis, o professor universitário refere não acreditar na possibilidade de haver outras falhas técnicas da mesma natureza."Eles têm mecanismos muito rígidos para evitar este tipo de situações. Assumindo que foi um problema técnico, eles tipicamente aprendem o que levou à ocorrência do problema e conseguem corrigir isso para que não aconteça no futuro", conclui Alcides Fonseca.

Desde meados do passado mês de Setembro, os prejuízos acumulados do grupo Facebook ascendem a 15 biliões de Dólares. Mark Zuckerberg, cujo grupo é comparável a gigantes como Apple, Microsoft, Google e Amazon, viu a sua fortuna até ontem estimada a mais de 122 biliões de Dólares, descer para um pouco mais de 121 biliões.

