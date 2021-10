Nobel de Física recompensa estudos sobre modelos climáticos e sistemas físicos

Nobel de Física de 2021 foi atribuído no 5 de Outubro de 2021 a Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann e Giorgio Parisi, pelos seus trabalhos sobre os modelos climáticos e as flutuações dos sistemas físicos.

O prémio Nobel da física 2021 foi atribuído na terça-feira ao nipo-norte-americano Syukuro Manabe, ao alemão Klaus Hasselmann e ao italiano Giorgio Parisi, pela sua investigação sobre os modelos climáticos e a compreensão dos sistemas físicos. Segundo o júri do prémio, as descobertas de Manabe, Hasselmann e Parisi, demonstram que o nosso conhecimento sobre o clima repousa numa sólida base científica.

Syukuro Manabe e Klaus Hasselmann partilham uma metade do prémio da investigação sobre os modelos climáticos, e Parisi a outra parte,pelo seu trabalho sobre a interacção entre a desordem e as flutuações dos sistemas fisícos.

De acordo com o Comité Nobel, Manabe e Hasselmann estabeleceram as bases do nosso conhecimento do clima terrestre e da maneira como a humanidade o influencia.

Por seu lado, Giorgio Parisi foi recompensado pela sua contribuição revolucionária para a teoria dos materiais desordenados e processos aleatórios .

Nos últimos dois anos, a Academia Real Sueca de Ciências privilegiou as descobertas no domínio da astronomia, fazendo com que observadores proeminentes especulassem sobre a necessidade de mudança em matéria de campo de investigação.

O presidente do Comité Nobel para a Física, Thors Hans Hansson, afirmou que as descobertas premiadas em 2021 provam que o nosso conhecimento sobre o clima repousa numa sólida base científica e numa rigorosa análise das observações.

Em 2019, o canadiano-americano, James Peebles, recebeu o prémio Nobel da Física pela sua investigação sobre a evolução do universo depois do Big Bang, juntamente com os suíços Michel Mayor e Didier Queloz pela descoberta de um exoplaneta.

O prémio de 2020 foi atribuído ao britânico Roger Penrose, ao alemão Reinhard Genzel e a norte-americana Andrea Ghez, pelo seu trabalho de investigação sobre os buracos negros.

Na quarta, quinta e sexta-feiras, dias 6,7 e 8 de Outubro, serão atribuídos respectivamente,os prémios Nobel da Química, Literatura e Paz, 2021.

