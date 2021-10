Escritor tanzaniano galardoado com prémio Nobel de literatura

via REUTERS - CHAPTER OF CANTERBURY CATHEDRAL

O escritor tanzaniano, Abdulrazak Gurnah, aqui em Junho de 2021 durante uma palestra, foi galardoado no dia 7 de Outubro com o prémio Nobel de Literatura 2021, pela sua obra consagrada as questões com as quais está confrontada a África pós-colonial. O seu romance mais conhecido é "Paradise"(Paraíso) traduzido em várias línguas.

O escritor tanzaniano, Abdulrazak Gurnah, cuja obra aborda questões como o colonialismo e a problemática ligada à vida dos refugiados, foi galardoado na quinta-feira com o Prémio Nobel da Literatura 2021, pela Academia Real Sueca. Lembre-se que em 2020, o Nobel de Literatura foi atribuído a poetisa norte-americana, Louise Gluck. Gurnah é considerado como uma das figuras mais importantes da literatura africana pós-colonial.

Nascido em Zanzibar, na Tanzânia, em 1948, donde ele fugiu em 1968, devido à perseguição de que era objecto na época a minoria muçulmana do país da África de leste, Abdulrazak Gurnah reside desde então na Inglaterra.

A sua literatura,que aborda questões com as quais a África pós-colonial é confrontada no mundo actual, é marcada pela sua experiência pessoal como refugiado e segundo a Academia Real Sueca, retrata uma observação " intransigente e ao mesmo tempo empática , perante as consequências do colonialismo e o destino dos refugiados, no golfo de culturas e continentes".

Segundo o júri do prémio Nobel de Literatura, a obra de Abdulrazak Gurnah, que até a data publicou uma dezena de livros, afasta-se das "descrições estereotípicas e permite-nos descobrir uma visão da África de leste, culturalmente diversa, pouco conhecida em muitas partes do mundo".

Gurnah é conhecido, nomeadamente, pelo seu romance "Paradise" (Paraíso).

De acordo com observadores, em 2021 conjecturas foram feitas em redor da promessa da Academia Nobel de alargaros seus horizontes geográficos do prémio atribuído maioritariamente à escritores europeus e norte-americanos.

Com excepção do chinês Mo Yan em 2012, o Prémio Nobel de Literatura recompensou a partir da referida data somente escritores ditos ocidentais.

Dos 117 galardoados em literatura, desde a criação dos prémios Nobel em 1901, 95, ou seja, mais de 80% são europeus ou norte-americanos.

Somente 16 mulheres foram recompensadas até a data com o prémio Nobel de Literatura.Os homems predominam com 112 galardoados.

Segundo Anders Olsson, presidente do Comité Nobel, "o mérito literário" é o "critério absoluto".

Na sexta-feira, 8 de Outubro de 2021, será atribuído o prémio Nobel da Paz e no dia 12 do corrente mês, o da Economia.

