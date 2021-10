Prémio Nobel da Paz atribuído aos jornalistas Dmitry Muratov e Maria Ressa

O prémio Nobel da Paz foi atribuído hoje, em Oslo, aos jornalistas Maria Ressa e Dmitry Muratov pela "sua corajosa luta pela liberdade de expressão nas Filipinas e na Rússia". Segundo o comité do prémio, a liberdade de expressão é "uma pré-condição para a democracia e a paz duradoura".

Salvaguardar a liberdade de expressão tem sido um dos grandes propósitos de vida da jornalista filipina Maria Ressa e do jornalista russo Dmitry Muratov, que acabam de ganhar o prémio nobel da paz, anunciado hoje pelo comité noruguês do nobel.

Maria Ressa tem usado a liberdade de expressão para expor o abuso de poder, o uso da violência e o crescente autoritarismo no seu país, as Filipinas.

A jornalista é editora e cofundadora do site de jornalismo de investigação Rappler que denunciou a polémica campanha antidrogas do regime filipino, no âmbito da qual o presidente Rodrigo Duterte mandou matar milhares de supostos traficantes e consumidores de droga.

Já Dmitry Muratov, cofundador e editor chefe do jornal independente Novaya Gazeta, tem lutado durante décadas pela liberdade de expressão na Rússia e denunciado a corrupção, a violência policial, as detenções ilegais e a fraúde eleitoral.

Segundo o comité do prémio, os galardoados "representam todos os jornalistas que defendem a liberdade de expressão, num mundo em que a democracia e liberdade de imprensa enfrentam condições cada vez mais adversas".

Os vencedores vão receber um prémio de 10 milhões de coroas suecos, o equivalente a 1 milhão de euros, para além de uma medalha e de um diploma.

No ano passado, o vencedor da mesma categoria foi o Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas pelos esforços em "acabar com a fome no mundo".

Recorde-se que já foram entregues quatro dos cinco prémios Nobel deste ano. O último, o Nobel da Economia, só será divulgado no dia 11 de Outubro.

De salientar que os prémios Nobel nasceram da vontade do cientista Alfred Nobel em doar parte da sua fortuna a pessoas que contribuam para um mundo melhor.

