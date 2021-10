Chanceler austríaco demite-se na sequência de acusações de corrupção

O chanceler austríaco Sebastian Kurz anunciou ontem no final do dia a sua demissão, na sequência de dias de pressão após a oficialização na quarta-feira de um inquérito contra a ele e nove outras personalidades sob a suspeita de corrupção e abuso de confiança.

De acordo com os primeiros elementos da investigação, Kurz e 9 outros co-acusados, bem como três organizações, são suspeitos de terem utilizado dinheiro público, entre 2016 e 2018, quando o seu partido, o conservador ÖVP , controlava o ministério das finanças, para comprar artigos e sondagens favoráveis em órgãos de comunicação social. O dossier baseia-se nomeadamente em trocas de mensagens telefónicas, "alegações fabricadas" segundo o interessado que durante 3 dias recusou encarar a hipótese de uma demissão. Até ontem.

"Vou deixar o meu lugar no sentido de por termo a um impasse, evitar o caos e garantir a estabilidade", foi deste modo que o chefe do governo acabou por ceder, referindo ter proposto o nome do ministro dos negócios estrangeiros, Alexander Schallenberg, para ocupar o cargo. Uma escolha validada pelos verdes que sustentam, juntamente com o partido conservador de Kurz, a coligação governamental, apesar de a oposição considerar que Kurz continua indirectamente no poder por Schallenberg ser um dos seus mais próximos aliados.

Apóstolo de uma linha dura em termos de política migratória, Sebastian Kurz, 35 anos, tornou-se em 2017 um dos mais jovens chefes do governo da Europa, após o seu partido se ter aliado com a extrema-direita, o partido da liberdade.

Esta demissão é a segunda para este responsável que já chegou a demitir-se em 2019, igualmente devido a acusações de corrupção. O chefe do partido conservador todavia regressou logo ao poder, depois de legislativas antecipadas das quais saiu vencedor.

A saída de cena de Kurz acontece numa altura em que a oposição se preparava a votar uma moção de censura na próxima terça-feira contra ele, moção que tinha fortes probabilidades de passar, já que os verdes da coligação governamental estavam prestes a juntar-se a esta iniciativa.

