Presidente de Taiwan avisa que vai defender sistema democrático da ilha

A Presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, avisou hoje que vai defender o sistema democrático da ilha após Pequim ter prometido uma "reunificação" inevitável por meios "pacíficos". Tsai Ing-wen defendeu que ninguém pode impor uma reunificação forçada aos 23 milhões de habitantes taiwaneses.

"Ninguém pode forçar Taiwan a seguir o caminho que a China traçou para nós", afirmou hoje Tsai Ing-wen no discurso da celebração da Revolução de 10 de outubro de 1911, que encerrou a última dinastia imperial chinesa.

"Queremos uma distensão das relações (com Pequim) e não agiremos precipitadamente, mas eles não devem ter a ilusão de que o povo taiwanês se curvará sob pressão", acrescentou.

Taiwan tem vindo a enfrentar uma recorde de incursões de aviões militares chineses nos últimos dias, com o Presidente chinês, Xi Jinping a apontar a reunificação dos dois territórios como inevitável.

"Alcançar a reunificação da pátria por meios pacíficos é do interesse geral da Nação chinesa, incluindo os compatriotas de Taiwan", disse o Presidente chinês no sábado.

Taiwan é um território governado por um sistema democrático, administrado por um governo independente desde 1949. No entanto, as tensões entre a ilha e o continente atingiram níveis preocupantes sob a presidência chinesa de Xi Jinping, que interrompeu a comunicação oficial com Taipei após a eleição de Tsai Ing-wen, há cinco anos.

As sondagens mostram mesmo que a grande maioria dos taiwaneses não quer ser governada por Pequim.

