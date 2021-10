Hotéis de luxo de Cabul que acolhem sobretudo estrangeiros alvo de atentados

A ameaça dos atentados volta a pairar sobre Cabul, depois de um alerta dado no que diz respeito à segurança dos hotéis da capital afegã, escolhidos como alvo preferencial dos terroristas. A questão foi levantada um dia depois do primeiro encontro, depois de meados de Agosto, em Doha entre norte-americanos e talibã.em que foram abordados assuntos relativos à segurança.

As diplomacias norte-americana e britânica preveniram os seus cidadãos contra os riscos de atentado,nos grandes hotéis de Cabul, nomeadamente no Serena uma unidade hoteleira de luxo, situada no centro da capital afegã.

O Hotel Serena foi atacado no dia 20 de Março de 2014 por um grupo de talibã armado, que matou nove pessoas, entre as quais um jornalista da Agência France Presse e a sua família.

Um atentado suicida tinha ocorrido no mesmo hotel em 2008, numa altura em que estava hospedado o ministro dos Negócios Estrangeiros. No decurso do mesmo morreram seis pessoas, entre as quais um norte-americano e um jornalista norueguês.

De acordo com o Departamento de Estado, devido às ameaças à segurança, o governo norte-americano aconselhou os seus nacionais a não se hospedar no hotel Serena, assim como a não frequentar o sector.

Os hotéis de luxo de Cabul acolhem actualmente cidadãos estrangeiros de passagem, jornalistas e membros de organizações humanitárias, bem como são os lugares em que altos responsáveis talibã efectuam as suas reuniões de trabalho.

Desde o seu regresso ao poder no dia 15 de Agosto de 2021, os talibã, que fizeram da segurança uma prioridade depois de vinte anos de guerra no Afeganistão, estão confrontados com uma onde de ataques sangrentos, reivindicados pelo grupo jiadista, autodenomiado Estado Islâmico.

O Estado islâmico no Khorasan, rede local do referido grupo, cometeu nas últimas semanas atentados contra os talibã e a minoria xiita afegã.

Este grupo reivindicou no, dia 8 de Outubro de 2021, um atentado contra uma mesquita xiita de Kunduz, no nordeste do Afeganistão, que provou pelo menos 60 mortos. Tratou-se do ataque mais mortífero, desde a partida dos militares norte-americanos em 30 de Agosto de 2021.

O alerta sobre os riscos de atentado nos hotéis de Cabul foi dado , algumas horas depois do primeiro encontro oficial, após a mudança de governo no Afeganistão, entre dirigentes norte-americanos e os talibã.

Até à data o novo governo afegão não foi reconhecido por nenhum país.

