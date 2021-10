Prémio Nobel da Economia recompensa três investigadores da América do Norte

O Prémio Nobel da Economia foi hoje anunciado para três investigadores norte-americanos recompensados pelo seu trabalho em torno das chamadas experiências naturais. Foram eles David Card, Joshua Angrist e Guido Imbens.

Os laureados conseguiram popularizar a utilização das chamadas experiências naturais.

Trata-se da utilização de um método inovador surgido na década de 90, são experiências do dia-a-dia que os economistas estudam e analisam para determinar as relações de causa e efeito.

De alguma maneira trata-se de uma metodologia que se assemelha aos testes clínicos através dos quais os pesquisadores avaliam a eficácia de novos medicamentos separando grupos de testes de maneira aleatória.

O canadiano David Card estudou, por exemplo, a relação entre o salário mínimo e o emprego ou ainda entre imigração e mercado de trabalho através de experiências naturais.

O americano-israelita Joshua Andrist, por seu lado, focalizou-se entre o nível de estudos e as folhas de vencimento.

Ele contou com a colaboração do americano-holandês Guido Imbens tendo comparado o tempo passado no sistema educativo por pessoas nascidas no mesmo ano, em função do respectivo mês de nascimento.

Com a conclusão de que um alto nível de educação implique, normalmente, ordenados mais elevados.

