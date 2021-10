Embaixador francês Nicolas de Lacoste expulso da Bielorrússia

O embaixador de França na Bielorrússia, Nicolas de Lacoste, deixou ontem o país depois do governo o ter exigido. O executivo ordenou que o representante francês abandonasse o país antes de segunda-feira, uma informação avançada pela embaixada francesa.

Publicidade Continuar a ler

A imprensa da Bielorrússia avança que o principal motivo da expulsão se prende com o facto de Nicolas de Lacoste não ter apresentado as suas credenciais a Alexandre Loukachenko, presidente do país, uma informação negada pela embaixada de França na Bielorrússia, que salienta que os documentos foram entregues ao ministro dos Negócios Estrangeiros, Vladimir Makeï.

Até ao momento, ainda não há nenhuma posição oficial do Ministério dos Negócios Estangeiros sobre a expulsão de Nicolas de Lacoste do país.

Recorde-se que França não reconheceu os resultados das eleições presidenciais de Agosto que se pautaram pela reeleição de Alexandre Loukachenko, motivo que poderá explicar esta expulsão inesperada do país.

De salientar que a União Europeia e os Estados Unidos da América têm vindo a impor um conjunto de medidas restritivas contra a Bielorrússia devido ao facto de considerarem que as eleições não foram livres nem justas. Por seu turno, a intimidação e repressão violenta de manifestantes, membros da oposição e jornalistas também tiveram peso na decisão da aplicação destas sanções.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro