Futebol: PSG, Sporting CP e FC Porto venceram na 3ª jornada da Liga dos Campeões

Lionel Messi , avançado argentino do PSG, marcou dois golos no triunfo parisiense por 3-2 frente ao RB Leipzig.

O Paris Saint-Germain, o Sporting CP e o FC Porto venceram na terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões europeus de futebol.

O Paris Saint-Germain, a jogar em casa no Parque dos Príncipes, tinha pela frente os germânicos do RB Leipzig. Um encontro marcado também pelo duelo lusófono entre o avançado português do Leipzig, André Silva, e o trio parisiense: os portugueses Nuno Mendes e Danilo Pereira e o brasileiro Marquinhos.

Rapidamente o clube francês vai abrir o marcador. Aos 9 minutos de jogo, numa acção individual, o avançado francês Kylian Mbappé vai conseguir apontar o primeiro tento.

Um golo importante para os parisienses que tinham de vencer para continuar no primeiro lugar no Grupo A visto que durante a tarde desta terça-feira 19 de Outubro o Manchester City derrotou por 1-5 os belgas do Club Brugge.

Em Paris, os colegas de equipa de Lionel Messi continuavam a dominar, mas o segundo tento tinha dificuldades em aparecer.

O RB Leipzig tentou reagir e esteve perto de empatar. Aos 26 minutos de jogo, o avançado português André Silva rematou à baliza, mas a bola bateu no poste!

O empate ocorreu dois minutos depois, aos 28 minutos, quando André Silva recuperou a bola no meio campo, deu a bola a Angeliño que cruzou para a área parisiense onde encontrou… André Silva que empurrou para o fundo da baliza. 1-1 no Parque dos Príncipes após 30 minutos de jogo.

No intervalo, o empate mantinha-se entre os dois clubes.

A segunda parte começou como a primeira com o Paris Saint-Germain a dominar a posse da bola. No entanto, em contra-ataque, os germânicos vão conseguir marcar um segundo tento aos 57 minutos.

Após um cruzamento do defesa espanhol Angeliño, o defesa francês Nordi Mukiele rematou para o fundo da baliza do guarda-redes costa-riquenho, Keylor Navas.

Reviravolta no resultado, com o RB Leipzig a vencer por 1-2 após 60 minutos de jogo.

O Paris Saint-Germain não vai desistir e vai conseguir uma impressionante reviravolta. Lionel Messi, a estrela argentina, vai marcar dois golos. Aos 67 minutos e aos 74 minutos, de grande penalidade, o avançado argentino, que chegou ao Paris Saint-Germain durante o Verão proveniente do FC Barcelona, mostrou o seu talento, colocando a equipa francesa a vencer por 3-2.

Apesar do golo apontado, André Silva acabou por perder no duelo lusófono em que Marquinhos e Nuno Mendes jogaram os 90 minutos enquanto Danilo Pereira entrou no decorrer da segunda parte.

André Silva, avançado português do RB Leipzig. © AFP - RONNY HARTMANN

Com este triunfo, o Paris Saint-Germain lidera com 7 pontos, à frente do Manchester City com 6, do Clube Brugge com 4 e do RB Leipzig que ainda não pontuou.

No fim do jogo, o internacional espanhol Ander Herrera admitiu que os germânicos tiveram oportunidades durante o encontro, mas realçou que o triunfo parisiense foi merecido: "Foi um jogo muito renhido. Eles jogaram sob pressão porque estão numa situação pouco confortável. Era importante para eles vencer o jogo. Por isso o encontro foi mais complicado para nós. Acho que entrámos bem na partida. Tivemos oportunidades, jogámos no campo do adversário. Mas após 20 ou 25 minutos, perdemos ali duas ou três bolas que eles souberam aproveitar para criar perigo. A partir daí eles entraram no jogo. Merecemos a vitória, mas eles também tiveram oportunidades. Temos de melhorar, temos de manter o nível com o qual iniciámos o jogo porque realmente entrámos bem. Em geral, acho que merecemos o triunfo no encontro", afirmou o médio espanhol.

Na próxima jornada, a 3 de Novembro, o Paris Saint-Germain desloca-se ao terreno do RB Leipzig.

Sporting CP goleou Besiktas

O Sporting Clube de Portugal deslocou-se ao terreno dos turcos do Besiktas e venceu por 1-4. Os golos leoninos foram apontados pelo defesa uruguaio Sebastián Coates, que bisou, pelo avançado espanhol Pablo Sarabia, de grande penalidade, e pelo avançado português Paulinho.

Um triunfo importante para o Sporting CP que ocupa agora o terceiro lugar no Grupo C com 3 pontos. Recorde-se que nas duas primeiras jornadas, os lisboetas perderam por 1-5 em casa frente aos holandeses do Ajax e por 1-0 na deslocação ao terreno dos germânicos do Borussia Dortmund.

Na tabela classificativa o Ajax lidera com 9 pontos após o triunfo por 4-0 frente ao Borussia Dortmund. Os germânicos ocupam o segundo lugar com 6 pontos, à frente do Sporting CP com três.

De notar que os dois primeiros de cada grupo seguem em frente na prova enquanto o terceiro classificado apura-se para os oitavos-de-final da Liga Europa.

Na próxima jornada, a 3 de Novembro, o Sporting Clube de Portugal recebe o Besiktas.

FC Porto derrotou o AC Milan

O FC Porto venceu por 1-0 frente ao AC Milan no Estádio do Dragão na cidade Invicta. O único golo foi apontado pelo avançado colombiano Luis Díaz.

Com este resultado, os dragões ocupam o terceiro lugar com 4 pontos. Na liderança, com 9 pontos, estão os ingleses do Liverpool que venceram por 2-3 na deslocação ao terreno dos espanhóis do Atlético Madrid que ocupam o segundo lugar com 4 pontos, os mesmos que o FC Porto.

Na próxima jornada, a 3 de Novembro, o FC Porto desloca-se ao terreno dos italianos do AC Milan.

Troféu da Liga dos Campeões europeus. © Reuters

