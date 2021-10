Portugal/Panteão: Vistos de Aristides Sousa Mendes salvaram milhares

Homenagem a Aristides Sousa Mendes no Panteão português, em Lisboa, a 19 de Outubro de 2021.

Em Portugal Aristides de Sousa Mendes, cônsul português em Bordéus, sul de França, durante a II Guerra Mundial, e que atribuíu milhares de vistos, nomeadamente, a judeus que fugiam da perseguição nazi, entrou hoje no Panteão em Lisboa. O diplomata acabaria por ser sancionado pelo regime de Salazar, por ter desobedecido às ordens do regime privilegiando a sua consciência num contexto em que milhões de judeus acabariam por ser exterminados.

Na homenagem hoje na capital portuguesa Margarida de Magalhães Ramalho, investigadora e co-autora do Museu virtual Aristides de Sousa Mendes, lembrou o contexto em que tudo aconteceu (registo da agência Lusa).

O diplomata entrou hoje no Panteão em Lisboa, não obstante se tratar de um túmulo sem corpo já que os restos mortais, sepultados no centro leste do país em Cabanas de Viriato.

Tratou-se de uma iniciativa parlamentar adoptada por unanimidade

Um comité, criado em Bordéus, em 1987 esteve na origem de todo um longo percurso para que fosse prestada a devida homenagem a um dos chamados "Justos"por Israel desde 1966 por ter permitido salvar muitos judeus.

Mas não só como lembra Manuel Dias, sociólogo e membro fundador deste Comité francês em homenagem a Aristides Sousa Mendes, lembrando que inclusive católicos ou, mesmo, generais franceses que puderam, depois, juntar-se às forças da resistência no estrangeiro sob a batuta do general de Gaulle.

Manuel Dias e a entrada de Aristides de Sousa Mendes no Panteão português, 19/10/2021

A França e região de Bordéus, mas também a vizinha cidade de Cenon, ou ainda Bayonne ou Hendaia, localidade junto à fronteira franco-espanhola, foram alvo de homenagens ao antigo cônsul português já que ele emitiu os vistos nestas três cidades.

Em Bordéus a Câmara Municipal, a Província de Nova Aquitânia, a Sinagoga foram palco de homenagens a Sousa Mendes, incluindo a inauguração de uma rua com o nome do cônsul português que, desobedecendo a Lisboa, mas obedecendo à sua consciência permitiu salvar milhares de vidas.

Sancionado por Lisboa acaba a vida endividado, julgado e destituído das funções, morrendo na capital lusa em 1954 com 69 anos.

