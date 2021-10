Rússia pede à comunidade internacional para ajudar Afeganistão

Sergei Lavrov, ministro russo dos Negócios Estrangeiros. Moscovo, 20 de Outubro de 2021. AFP - ALEXANDER ZEMLIANICHENKO

Texto por: RFI 1 min

Moscovo acolhe as primeiras negociações internacionais com os novos líderes talibã do Afeganistão e pediu o apoio da comunidade internacional para ajudar os afegãos. A Rússia reconheceu “os esforços dos talibã para estabilizar” o país, mas sublinhou que toda a região, com uma forte influência russa, está ameaçada pela presença de grupos como o Estado Islâmico e a Al-Qaeda.