Bangladesh: Sete pessoas mortas num campo de refugiados rohingya

Um grupo de homens armados matou pelo menos sete pessoas, esta sexta-feira, durante um ataque a um seminário islâmico num campo de refugiados de Rohingya no Bangladesh, na fronteira com a Birmânia, disse a polícia.

Algumas vítimas foram mortas a tiros, outras foram esfaqueadas, disse um chefe de polícia regional à AFP.

As mortes acontecem no momento em que a tensão aumenta após o assassinato de um líder Rohingya num campo no final do mês de setembro.

O povo rohingya, minoria muçulmana de Myanmar, foi alvo de perseguições e massacres por parte do exército da antiga Birmânia, em 2016 e 2017, tendo milhares de pessoas encontrado refúgio no Bangladesh.

