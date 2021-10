Drone dos EUA mata dirigente da Al-Qaida

O exército norte-americano anunciou, na sexta-feira, ter abatido um dirigente do grupo extremista Al-Qaida, num ataque com 'drone' na Síria.

Um ataque com “drone” dos EUA matou, esta sexta-feira, o líder da Al-Qaida Abdul Hamid al-Matar, no noroeste da Síria, avançou um porta-voz do comando militar central norte-americano.

"Um ataque aéreo norte-americano realizado [sexta-feira] no noroeste da Síria matou o dirigente da Al-Qaida Abdul Hamid al-Matar", indicou em comunicado o comandante John Rigsbee, porta-voz do comando central do exército dos Estados Unidos (Centcom).

O ataque foi realizado na região de Soulouk, no norte da Síria, sob controle turco.

"Não vimos nenhum sinal de vítimas civis como resultado do ataque, que foi realizado por um drone MQ-9", acrescentou.

O porta-voz não indicou se a ação era uma represália ao ataque, na quarta-feira, contra a base de Al-Tanf, no sul, utilizada pela coligação internacional liderada pelos EUA perto das fronteiras com a Jordânia e o Iraque.

A "Al-Qaida continua a representar uma ameaça para os Estados Unidos e aliados", afirmou. O grupo "utiliza a Síria como uma base recuada para se reconstituir, coordenar-se com afiliados e planear operações no estrangeiro", acrescentou.

"A eliminação deste dirigente da Al-Qaida vai afectar a capacidade da organização terrorista de planear e perpetrar atentados contra cidadãos norte-americanos, os nossos parceiros e civis inocentes", salientou.

No final de Setembro, o Pentágono eliminou outro "líder da Al-Qaida" na Síria, Salim Abu-Ahmad, num ataque aéreo perto de Idleb, no noroeste do país.

Cerca de 900 soldados americanos permanecem posicionados no nordeste da Síria, onde continuam a cooperar com as Forças Democráticas da Síria (SDF), e na base de al-Tanf no sul, na fronteira com o Iraque e a Jordânia.

