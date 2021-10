Afeganistão

Afeganistão: Talibã perseguem minoria xiita

Desde que os taliban chegaram ao poder, no mês de Agosto, centenas de famílias Hazara, da comunidade xiita, foram expulsas das suas terras. BULENT KILIC AFP

Texto por: RFI 1 min

A Human Rights Watch acusa o regime talibã de expulsar milhares de afegãos da comunidade xiita Hazara das suas terras para as distribuir pelos seus apoiantes. Os talibã dizem que as propriedades não lhes pertencem, alegam que o anterior governo era corrupto e que as decisões que possam ter sido tomadas na época não são válidas.